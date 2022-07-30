Kanlar içerisinde bulunan genç kadından ilginç ifade
Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulunan genç kadın ilk ifadesinde bıçağın üstüne düştüğünü iddia etti.
Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış halde kanlar içinde bulunan H.Y.'yi görenler ekiplere haber verdi. H.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.Y., ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi. H.Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi.
H.Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan H.Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi. Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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