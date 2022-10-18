  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var

Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var

Kapadokya'da balon faciası: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı.

"İNİŞ POZİSYONU ALMAYANLAR SEPETTEN DÜŞTÜ"
Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi. Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İHA

Etiketler kapadokya sıcak hava balonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü sunucu Bülent Özveren'i kaybettik!
Mini etekli pozuyla büyüledi! Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de Instagram'da görün
350 polis ile şafak operasyonu: 48 gözaltı
Özel halk otobüsleri kontak kapattı
Erdoğan'ın yolsuzluk çıkışı sonrası Akşener'den vekillere talimat
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, kameralar önünde tartıştı
Yerli füze ''Tayfun''dan tam isabet! 561 kilometre uzaklıktaki hedef vuruldu
Rıdvan Dilmen'in ofsayt çizgisi şaşkınlığı: ''Hayatımda böylesini görmedim''
Sansür yasası yürürlüğe girdi! Sosyal medyada bunu yapan yanacak
Vize almak isteyen Türkler ''10. madde''ye takılıyor