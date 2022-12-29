Kargo ile gelen elektrik süpürgesinden esrar çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo şubesine gelen kolideki elektrik süpürgesinden 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde bulunan kargo şubesine uyuşturucu madde gönderildiği istihbaratına ulaşıldı.
Elektrik süpürgesinin içinden çıktı
Narkotik dedektör köpeği 'Coco' ile şubeye gelen kolide yapılan aramada, elektrik süpürgesinin içine gizlenen 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Kolideki adresten belirlenen şüphelinin evine yapılan operasyonda A.Y., gözaltına alındı.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol