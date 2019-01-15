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  4. 15 Ocak 2019 16:35

Karısına 7 yıl boyunca işkence yaptı !

Gaziantep'te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan kocanın yaptıkları kan dondurdu.

Karısına 7 yıl boyunca işkence yaptı !
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Gaziantep'te 7 yıl boyunca karısına işkence yapan, son olarak hamile karısını derin bıçak darbeleriyle yaralayıp karnındaki bebeğini ve bir ayağını kaybetmesine neden olan sanık M.A.A. hakkında mütalaa verildi.

26 yaşındaki Ç.A., eşi M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edildi. Cinnet getiren M.A.A., eşini derin bıçak darbeleri ile yaralamış, kanlar içerisinde kalan hamile karısına dakikalar süren işkencenin ardından pompalı tüfekle ateş etmişti.

Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem karnındaki bebeğini hem de ayağını kaybeden A.’nın eşi hakkında mütalaa verildi.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya işkence gören A. ve ailesi, tutuklu sanık M.A.A. ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Ç.A.'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti. Cumhuriyet savcısı, Ç.A.'ı yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan etti.

 “SENİ YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRECEĞİM”

 M.A.A.'nın Ç.A.’a, “Ben hep bugünü bekledim, Allah'tan dua ettim. Hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini ifade eden savcı, Ç.A.'ın bacağının kesildiğini ve bebeğinin ağır travma sonucu alındığını kaydetti.

Öte yansan cumhuriyet savcı, sanığın ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘zorla hürriyetten alıkoyma’, ‘olası kasıtla yaralama’ ve iki kez ‘silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

 Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

koca , hamile , işkence , kadın
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