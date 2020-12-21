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  4. 21 Aralık 2020 21:58

Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.

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