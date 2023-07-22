Karton fabrikasında büyük yangın
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karton ambalaj üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ulaş Mahallesi’ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangını başka alana sirayet etmeden kontrol altına aldı.
AA
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