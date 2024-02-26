Kayıp çocuğun cansız bedeni foseptikten çıktı
Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki T.Ç. birden ortadan kayboldu.
Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu.
Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
İHA
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