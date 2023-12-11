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Kayseri'de dev operasyon: Ekmeğin arasından bile uyuşturucu çıktı

Kayseri'de dev operasyon: Ekmeğin arasından bile uyuşturucu çıktı
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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alınırken, ekmek arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yaptı. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirilirken, 45 kişi de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKMEK ARASI UYUŞTURUCU

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir aracın içerisinde bulunan ekmeğin arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Etiketler ekmek uyuşturucu ekmek arası uyuşturucu
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