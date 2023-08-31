  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayseri'de dev uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de dev uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de dev uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi.

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen dokuz kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan baskında E.T., H.F., H.G., İ.A., E.K., Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresindeki aramalarda beş parça halinde 6,90 gram metamfetamin, bir parça halinde 17,95 gram sentetik kannabinoid, iki hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüphelilerden Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, diğer beş şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler operasyon uyuşturucu kayseri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Bir Volkswagen efsanesi: Yeni Passat ortaya çıktı
Türkiye'deki dev obruklarla ilgili dikkat çeken ayrıntı
Sadece 33 adet üretilecek.. Alfa Romeo'nun yeni yol canavarı ortaya çıktı...
Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti
Defne Samyeli'nin en büyük sırrını Çinliler çözmeye çalışacak
Randevulu muska dolandırıcılığı kamerada! Kapısının önünde kuyruk var!
İstanbul'da otobüs sapığından şoke eden savunma
Canlı yayında tepki çeken sözler: ''Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı!''