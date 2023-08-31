Kayseri'de dev uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi.

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen dokuz kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan baskında E.T., H.F., H.G., İ.A., E.K., Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresindeki aramalarda beş parça halinde 6,90 gram metamfetamin, bir parça halinde 17,95 gram sentetik kannabinoid, iki hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüphelilerden Ş.E., B.D., Z.K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, diğer beş şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.