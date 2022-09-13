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Kayseri'de okula ateş açıldı

Kayseri'de okula ateş açıldı

Kayseri Kocasinan'da, Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler okul silah silahlı saldırı ateş açıldı
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