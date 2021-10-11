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Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu yazan Alaattin Çakıcı'nın cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu yazan Alaattin Çakıcı'nın cezası belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya tehdit ve hakaret suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu:

 * Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik!

* Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!

Etiketler kemal kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı
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