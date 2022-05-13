  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi

Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi

Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi öldü, 13 işçi zehirlendi

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 işçi de zehirlendi

Olay, saat 16.30'da Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

3 İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA
Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.

Yoğun gaza maruz kalan Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit (44) kaçmak için çıktıkları fabrika bahçesinde fenalaşarak yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 2 işçi de kurtarılamadı. Yoğun gaza maruz kalan 3 işçi tedavi için hastaneye sevk edilirken, 10 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Etiketler gaz sızıntı antalya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük: ''Muhalefet seçimler bitince hesap soracak''
Muğla'da büyük deprem
Melis Sezen sessizliğini bozdu: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasın
Altın yatırımcısına ''silkeleme operasyonu'' uyarısı! ''Ekrandaki fiyata piyasada altın yok''
Haber3.com'un seçim anketi sonuçları herkesi şaşırtacak
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi
İkinci el araba fiyatları uçuşa geçti! İşte en çok satanlar
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz canlı yayında Armağan Çağlayan'ı ağlattı
Pes! Afgan kaçak sığınmacı: ''15 gündür yürüyoruz, sınırlar açık!''
Yine ''Bitcoin'' intiharı! 23 yaşındaki genç intihar etti!