Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Yakutiye ilçesine bağlı Gülahmet Caddesi üzerinde iddialara göre, 4 yaşındaki S.D. isimli kız çocuğu, evlerinin önünde oyun oynarken tanımadığı bir kişi tarafından bir apartmana götürüldü.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Durumu gören S.D.’nin annesi mahalleliden yardım istedi. Mahalleli, S.D.’yi taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişiminde bulundu.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından ilk önce hastaneye daha sonra da polis merkezine götürüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taciz iddiasının ardından mahalle karıştı. Yabancı uyruklu şahsın evine girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis müdahale etti.

Olaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü. Emniyet güçleri, mahallede geniş çaplı önlem aldı.