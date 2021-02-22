Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 18.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokakta meydana geldi. Mustafa Türkmen yönetimindeki 42 FR 710 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımı aştıktan 18 metre sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Türkmen'in öldüğünü belirledi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede fren izine rastlamazken, aracın kaldırımı aştıktan sonra 18 metre boş arazide gidip duvara çarptığını, aracın 3üncü viteste takılı kaldığı ve sürücünün emniyet kemerini takmadığını belirledi. Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



Soruşturma sürüyor.