Korku dolu anlar: Akaryakıt istasyonunda ortalık karıştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kamyonet, yolda aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca akaryakıt istasyonuna girdi.

Feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında Marmaris-Datça yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi.

2 KAMYONETTE MADDİ HASAR OLUŞTU

İstasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu.