Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Aksaray'da, mart ayında tüfekle vurularak, öldürülen çoban Uğur Çöl'ün (22) cinayet şüphelileri İ.K. (28) ve S.K. (36), yerleri cep telefonu sinyallerinden tespit edilip, yakalandı.

K.'nın, Çöl'ün evlilik planları yaptığı M.G. ile aralarında gönül ilişkisi olduğu ve M.G.'den Çöl ile görüşmemesini istediği ileri sürüldü. Suçunu itiraf eden K. 'kasten adam öldürme', K. da 'azmettirme' suçundan mahkemece tutuklandı.



Büyük Pörnekler köyünde oturan ve çobanlık yapan Uğur Çöl, 22 Mart'ta hayvanlarını otlatmak için araziye gitti. Dönmemesi üzerine köylülerle birlikte çevrede arama yapan ailesi, Çöl'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle vurularak, öldürüldüğü tespit edilen Çöl'in cenazesi, otopsinin ardından defnedildi. Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Çöl'ün husumetlisi olup, olmadığını araştırmak için köylülerin ifadesine başvurdu. Köylüler de Çöl'ün, evlenmeyi planladığı M.G. ile aynı köyde oturan S.K.'nın gönül ilişkisi olduğunu ve K.'nın, M.G.'den Çöl ile görüşmemesini istediğini söyledi. Jandarma, Çöl'ün, S.K.'nın Bebek köyünde oturan arkadaşı İ.K. ile de aralarında husumet olduğunu saptadı.

AYNI BAZ İSTASYONUNDAN CEP TELEFONU SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmasını derinleştiren jandarma, olay günü S.K., İ.K. ve öldürülen Uğur Çöl'ün aynı baz istasyonundan cep telefonu sinyallerine rastladı. Çalışmasını 2 kişi üzerine yoğunlaştıran jandarma, S.K.'nın olayın hemen ardından İstanbul'a gittiğini ve yakınlarına sürekli Çöl'ün katilinin bulunup, bulunmadığını sorduğunu belirledi. K.'nın olaydan birkaç gün önce de Çöl'ü korkutmak için tüfekle havaya ateş açtığı tespit etti.

KIYAFETLERİNDE BARUT İZİNE RASTLANDI

İ.K.'un olay günü giydiği kıyafetlerinin laboratuvarda yapılan incelemesinde ise barut artığına rastlandı. Bunun üzerine S.K. ve İ.K., dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K., Uğur Çöl'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., 'kasten adam öldürme', S.K. da 'azmettirme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.