Kötü koku ihbarı üzerine ceset bulundu

Bursa'da kötü kokular yükselen evde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, kötü kokular nedeniyle polis ekiplerini aradı. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın hayatını birkaç gün önce kaybettiğini ve kokunun çürümüş cesetten çıktığını belirledi. 58 yaşındaki S.A.’nın cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA