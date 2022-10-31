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Kuran kursu hocasından öğrencilere dayak!

Kuran kursu hocasından öğrencilere dayak!
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Şanlıurfa'da, Kuran kursu eğitmeninin temizlik yaptırdığı öğrencilerine hakaret edip, tokat attığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

Etiketler şanlıurfa kuran kursu dayak şiddet hakaret
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