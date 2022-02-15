Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu
Hatay'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü. İşte korkunç olayın detayları!
Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu'nda, saat 04.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen cip, 2 kişi tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 56 koyun ile 2 eşek öldü.
Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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