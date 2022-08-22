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Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'daki Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda orman yangını çıktı.

Manisa'nın Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

 Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

Etiketler manisa yangın orman yangını itfaiye orman
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