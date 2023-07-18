Marketin önünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde Meltem Caddesi'ndeki bulunan bir marketin önünde dün korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre; O.S. (32), A.Ç. (33) ve N.B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, O.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ç. ve N.B. ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA