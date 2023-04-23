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Mersin'de yangın faciası: Üçüzlerden ikisi hayatını kaybetti

Mersin'de yangın faciası: Üçüzlerden ikisi hayatını kaybetti
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralandı.

Buluklu Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin C. çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa C.'nin ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

AA

Etiketler mersin toroslar yangın üçüz
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