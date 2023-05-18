Mevlit kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da akrabalar arasında mevlit nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi B.C. ile tartışan U.C., evinin önüne gelen kayınbiraderleri H. ile S.Ş. ve kayınpederi M.Ş.'le tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çocuk annesi B.C. ve halası M.Ç., araya girmek istedi. U.C., yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi B.C., kayınbiraderleri S. ve H. Ş. ile halası M.Ç.’ye isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.C. yanındaki yakınına “Çocuklarım sana emanet” dedi. Ameliyata alınan B.C., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçmaya çalışan U.C. ise vatandaşlar tarafından dövülüp, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

BABASININ EVİNE GÖNDERMEMİŞ

Kavganın, U.C.’nün eşini mevlit nedeniyle babasının evine göndermemesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce B.C.’nin annesiyle birlikte yüksük çorbası yaptığı, tekrar mevlit için gitmek istediğinde ise eşinin buna karşı çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine B.C.’nün kardeşlerini arayarak durumu anlattığı, H.Ş.’nin de eniştesine, “Sen kimsin, kız kardeşimi göndermiyorsun. Seninle görüşeceğiz” dediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan U.C., "H. ve S.’ın üst katta yaşayan babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA