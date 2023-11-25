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  4. Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi F. B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada D.D, annesini boğazından bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı. Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından F. B.'nin cenazesi otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

 

AA/İHA

Etiketler muğla bodrum cinayet
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