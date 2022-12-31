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Muğla'dan acı haber! 1 şehidimiz var

Muğla'dan acı haber! 1 şehidimiz var
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden E.U. şehit oldu, Araçtaki bir diğer komiser Y.Ü. ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Milas-Yatağan kara yolunda meydana geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Y.Ü.’ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazada, komiser Y.Ü. yaralanırken, yanındaki komiser E.U. ise şehit oldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Ü., ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Ü.’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Komiser E.U.'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Etiketler muğla komiser kaza trafik kazası şehit
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