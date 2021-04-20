  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 'Muska' dolandırıcılığı davasında hapis cezası

'Muska' dolandırıcılığı davasında hapis cezası

Kayseri’de, Z.Ç. birlikte yaşadığı kişiyle bozuk olan arasını 'muska' yazarak düzeltme vaadiyle 500 TL dolandırdıkları suçlamasıyla yargılanan şahıs için karar verildi.

Olay, 8 Eylül 2019'da meydana geldi. C.Ç. isimli kadın, aralarında geçimsizlik olduğunu belirttiği, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle arasının düzelmesi için E.B. ve M.Y.'ye 500 TL karşılığında 'muska' yazdırdı.

 Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine E.B. ve M.Y., gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'dini duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. E.B.'ye 1 yıl 10 ay, M.Y.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Etiketler muska dolandırıcılık dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fulya Zenginer o yoruma sert tepki verdi
Pandemide ceza yiyenler dikkat! Banka hesabına e-haciz geldi
Eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth'e bir şok daha!
Bu ülkede çiftler ayrı yataklarda uyuyor
Meteoroloji'den 4 il için ''dolu yağışı'' uyarısı!
Çorap satan kadının cipi olduğu ortaya çıktı
Çöpteki bilgisayar parçalarından altın çıkarıyor!
Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü
Türkiye'de Çin aşısı olup koronavirüse yakalanan kişi sayısı açıklandı
Başdanışmanı canlı yayında açıkladı! Erdoğan hepsini reddetmiş!