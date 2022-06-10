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Nakliyeci çetesi çökertildi

Kahramanmaraş polisinin nakliye dolandırıcılığı yaparak 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde aralarında, Tekirdağ, İstanbul, Hatay, Kayseri, Kastamonu, Çankırı, Konya, Tokat, Mersin, Adana, Antalya ve Yozgat illerinden mağdurların olduğu “Nakliye Operasyonu” yapıldı.

Kahramanmaraş emniyetinin yaptığı operasyon ile olaya karışan 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrolle 10 kişi serbest bırakıldı.

Nakliye dolandırıcılığı yaptığı belirlenen zanlıların özellikle nakliye yolu ile demir, çelik sac, radyatör, kalorifer kazanı, akaryakıt, çimento ve gıda ürünlerini nakliye sahipleri veya iş yeri yetkililerinden teslim alarak gidecekleri adreslere teslim etmediği tespit edildi. Zanlıların, aldıkları malları başka illerdeki alıcılara satarak bu yöntem ile 6 milyon 391 bin 400 TL değerinde haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Sahte çek ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanan zanlılar, sahte evraklarla 17 adet dolandırıcılık olayına karıştıkları ayrıca bu olaylarda ikiz ve sahte plaka kullandıkları tespit edildi.

Etiketler Nakliye çetesi çete nakliye
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