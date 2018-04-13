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  4. 13 Nisan 2018 11:16

Niğde'de yasak aşk katliamı: 3 ölü

Niğde'nin Çiftlik ilçeisnde Yasin G., 4 çocuk annesi eşini ve onunla ilişki yaşadığını düşündüğü amcasının oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Niğde'de yasak aşk katliamı: 3 ölü
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Yasin G. (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan G.'yi (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak G.'yi (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin G., işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin G., çevresindekilerin, eşi Rezzan G. ile kuzeni İshak G. arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine dehşet saçtı. Yasin G., tabancayla eşi Rezzan G.'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin G., yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak G.'ye ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin G., tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan G., İshak G. ve Yasin G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

niğde , yasak aşk cianyeti
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