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Öğretmenden 3 öğrencisine iğrenç istismar! İstenen ceza belli oldu

Öğretmenden 3 öğrencisine iğrenç istismar! İstenen ceza belli oldu
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Ankara'da öğretmen Ş.D. hakkında, görev yaptığı okulda farklı tarihte 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesinde özel okulda öğretmen olan Ş.D., geçen yıl şubat ve mart aylarında öğrencisi E.S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Ş.D., daha sonra öğrenciye "Keşke aynı yaşta olsak her şey farklı olur" şeklinde mesaj attı. Ş.D., aynı dönemde M.Y.T. adlı öğrenciye de istismarda bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Ş.D., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ş.D. hakkında 2 çocuğa yönelik eylemi nedeniyle 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede öğretmen Ş.D.'nin, öğrencilerini okul dışında da takip ettiği belirtildi. Ş.D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

Etiketler öğretmen cinsel istismar öğrenci
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