Ölen işçinin cenazesi kalkmadan işe devam ettiler

Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren beton mikserinin sürücüsü kaza yaptı. Ölen işçinin cenazesi olay yerinden kaldırılmadan, şirket harcı almak için başka araç gönderdi.

Antalya'da Nusurettin A., kullandığı beton mikseriyle Ülker Sokak'a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

HAYATINI KAYBETTİ

A.'nın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa K., kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. K., sağlık ekipleri gelene kadar A.'ya ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. A.'nın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

GİTTİĞİMİZDE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa K., "İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi.



Yapılan incelemenin ardından Nusurettin A.'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.