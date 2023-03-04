Ordu'da kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Ordu'nun Çamaş ilçesinde, kayıp olarak aranan 90 yaşındaki kadının dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çavuşbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Zekiye B.’den dün sabahtan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı kadın için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çevre mahalle ve ilçede yaptıkları arama çalışmalarında, B.’den ize rastlamadı. Bugün yapılan aramalarda ise Köprü Deresi’nde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. B.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA