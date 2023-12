Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar

Manisa’da bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdükten sonra ardından intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.T., araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi T.T. ve kayınbiraderi B.E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. yanında getirdiği silahla eşi T.T. ve kayınbiraderi B.E.’i vurarak öldürdü.

Aynı silahı başına doğrultan A.T. tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İHA