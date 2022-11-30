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Ortaokulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci tuvalette arkadaşını öldürdü

Ortaokulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci tuvalette arkadaşını öldürdü
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Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay eden sınıf arkadaşını okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Y.'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Y.’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

DHA

Etiketler mersin ortaokul cinayet
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