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Osmangazi Köprüsü yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Osmangazi Köprüsü yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı, Yalova istikametinde kaza meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

D.Ö. idaresindeki cip ile S.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçların içerisinde sıkışanları kurtardı. Kazada sürücü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T., T.T., İ.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. İlk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.T. hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Osmangazi Köprüsü kaza ölü yaralı trafik kazası
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