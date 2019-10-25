Osmaniye'de korkunç kaza ! TIR şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'deki kaza, E-90 Otoyolu Gökmustafalı köyü mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye'ye doğru giden Selahattin Damar idaresindeki .. .. .. plakalı TIR, aynı yönde önünde ilerleyen Yılmaz C.'nin (27) kullandığı .. .. .. plakalı TIR'a bağlı .. .. .. plakalı dorseye arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Selahattin Damar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
TIR sürücüsü Yılmaz C. gözaltına alınırken, Damar'ın cenazesi ise Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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