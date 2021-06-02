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Otel odasını imalathaneye çevirdiler

Otel odasını imalathaneye çevirdiler

Kars'ta kaldıkları otel odasında sahte içki ürettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Odada içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent dışından gelerek, otelde kalan M.D. ve Ö.K.'yi 10 gün süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

 Şüpheliler kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürdüler. Bilgiyi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, baskında 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi ve içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Etiketler kaçak içki sahte içki viski otel otel odası etil alkol alkol şişe viski kiti
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