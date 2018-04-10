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  4. 10 Nisan 2018 11:12

Otobüste korku dolu anlar! Şoföre silah çekti

İstanbul'da Çekmeköy’den Kadıköy'e giden bir özel halk otobüsünün şoförü ile durağa gelmeden inmek isteyen bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Otobüste korku dolu anlar! Şoföre silah çekti
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Dün öğle saatlerinde Çekmeköy’den Kadıköy’e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı.

KAVGA ÇIKTI, OTOBÜS KAZA YAPTI

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Sultan Ahmet Yazıcı’ya silah doğrulttu. Sultan Ahmet Yazıcı da o sırada kollarına atılarak silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu.

Sultan Ahmet Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoför, İçerenköy Polis Merkezi’ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak silah çeken kişiyi arıyor.

'POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ, KİMLİK GÖSTERMEDİ'

Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi" şeklinde konuştu.

DHA

özel halk otobüsü , silah , kaza , şoför , kavga
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