Otomobil otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Trabzon-Gümüşhane karayolunda otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden F.K. (75) yönetimindeki otomobil, Övündü köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazadan sürücü F.K. yara almadan kurtulurken, otobüs durağında dolmuş bekleyen K.A. (55), F.A. ve S.A. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA