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Otomobil otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Otomobil otobüs durağına daldı: Yaralılar var
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Trabzon-Gümüşhane karayolunda otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden F.K. (75) yönetimindeki otomobil, Övündü köyü mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazadan sürücü F.K. yara almadan kurtulurken, otobüs durağında dolmuş bekleyen K.A. (55), F.A. ve S.A. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Etiketler trabzon otobüs durağı trafik kazası
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