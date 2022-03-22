Otoparkta korkunç olay! Kendi aracının altında kaldıştı

Ümraniye'de otoparktan çıkarken kartı olmadığı için aracından inen sürücü, kayan otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi.

İddiaya göre otomobil sürücüsü Feyiz G. (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi.

KAYAN ARACININ ALTINDA 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca G., otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadın sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DHA