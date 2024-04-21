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Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var

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Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana geldi.

Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki kamyonet, A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü.

Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunan Z.T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü A.T., yolcular B.A., E.T., K.T., Z.T. ile kamyonet sürücüsü M.D. ve yanındaki M.D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

DHA

Etiketler erzurum Artvin kaza Çocuk ölü yaralı
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