Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var
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Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana geldi.
M.D. yönetimindeki kamyonet, A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü.
Otomobilde bulunan Z.T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü A.T., yolcular B.A., E.T., K.T., Z.T. ile kamyonet sürücüsü M.D. ve yanındaki M.D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.
DHA
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