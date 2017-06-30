Kamuda çalışma hayali kuran 91 bin adaya müjde
Kamuda çalışma hayali kuran 91 bin adaya müjde
Tiryakiler yandı ! Sigara fiyatlarına bir zam daha
Tiryakiler yandı ! Sigara fiyatlarına bir zam daha
Sıfır faizli kredide bir müjde daha !
Sıfır faizli kredide bir müjde daha !
Dikkat ! Şapkasız ve gözlüksüz sakın dışarı çıkmayın
Dikkat ! Şapkasız ve gözlüksüz sakın dışarı çıkmayın
Şanlıufa'da keşfedildi ! Dünya bu kafatasının sırrını konuşuyor
Şanlıufa'da keşfedildi ! Dünya bu kafatasının sırrını konuşuyor
Erdoğan da tepki göstermişti... Üsküdar'a tırpan geliyor
Erdoğan da tepki göstermişti... Üsküdar'a tırpan geliyor
Geçen yıl o davalarda patlama yaşandı !
Geçen yıl o davalarda patlama yaşandı !
İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar !
İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Haziran 2017 09:13

Özel Harekat'tan FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Adana ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik 46 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı

Özel Harekat'tan FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
A+ A-

Adana ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. 

  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Ankara ve Adana'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 45 polis, komiser ve kamu görevlisinin "Bylock" kullandığı belirlendi. Polis bu kişilerden 40'ının kullandığı Bylock'un içeriğini de çözdü. Polis yaptığı bu tespitlerden sonra şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana'da 45, Ankara'da ise 1 adrese eş zamanlı özel harekat polisleriyle birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer zanlıların da yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

operasyon , fetö , özel harekat