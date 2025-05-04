Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan evlat katili çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e yumruk atan S.T. isimli şahsın 3 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.T. isimli saldırganın 3 suçtan sabıkasının bulunduğu ve işsiz olduğu öğrenildi.

1959 Gaziantep doğumlu olan S.T.'nin, cinayet, hırsızlık ve tehdit suçundan kaydı mevcut.

Şüphelinin 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde 2 çocuğunu öldürdüğü ve cezaevine girdiği öğrenildi.

Bu arada S. T.'nin aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bir süre psikolojik tedavi gören S.T.'nin Mürseloğlu Lisesi’nde okuyan kızlarının saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi.

2020 YILINDA SERBEST BIRAKILMIŞ

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" denildi.