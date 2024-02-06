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Palalı Sabri cinayetinde yeni gelişme

Palalı Sabri cinayetinde yeni gelişme
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Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldırması nedeniyle ''Palalı Sabri'' olarak tanınan Sabri Ç.'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Ç. eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Ç. ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Ç. G. silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Ç., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Ç.G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 8 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 2 şüpheli 'kasten adam öldürme' suçundan 4 şüpheli ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler beyoğlu palalı sabri cinayet
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