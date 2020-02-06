Parçalanan Pegasus'a ait yolcu uçağının pilotları gözaltında!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın 2 pilotu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Uçak kazasıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında hastanede tedavi gören 2 pilot hakkında gözaltı kararı verildi. Pilotların, tedavilerinin ardından "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınacak.

Savcılığın talimatı üzerine polisin pilotları mevcutlu olarak getirmek üzerine hastanede beklediği belirtildi.



Öte yandan savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneği alınması talimatı verdi.

Kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği bildirildi.



Sabiha Gökçen iniş yaparken parçalanan Pegasus uçağındaki birinci pilotun Türk, ikinci pilotun da Hollanda uyruklu olduğu öğrenildi.

KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Kaza soruşturmasını yürüten savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı 5 Şubat 2020 saat 17.05’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı. Saat 18.18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 179 kişinin yaralandığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi ikazda bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı 17.05’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı. Saat 18.18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 179 kişinin yaralandığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi ikazda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘nda bir uçak pistten çıktı. 5 Şubat günü saat 18.19’da gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak, dün akşam saat 18.19’da deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı.

30 metre yükseklikten yola düşen ve 50-60 metre sürüklenip savrulan uçak üçe bölündü. Parçalanma sonrası alev alan uçaktaki yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

Uçak içinde mahsur kalan yolcuları 112, İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri tahliye etti. Uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi olduğu öğrenildi. Pegasus Havayolları, yolculardan 22’sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş öncesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

KULE, İNİŞ ÖNCESİ PİLOTLARI UYARMIŞ: SİZDEN ÖNCEKİ UÇAK PAS GEÇTİ

Kule görevlilerinin pistten çıkan uçağın pilotlarına iniş incesi yaptığı ikazlar da ortaya çıktı.

Kule: Pist değişecek muhtemel. 2,4 pist olacak dinlemede kalın. Şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla. Malumat. Dinlemede kalın, arayacağım.

Kule: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.

UÇUŞLAR 1 GÜN SONRA BAŞLADI



İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı kazanın ardından yeniden uçuşlara 6 Şubat sabahı açıldı. İlk uçak sabah saatlerinde piste indi.

Kazadan yaralı kurtulanların otobüslerle taşındığı görüntüler büyük tepki çekerken, İl Sağlık Müdürlüğün’den yalanlama geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

BAKAN KOCA: ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şu şekilde;

”Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. 179 hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu durumu ciddi veya ağır olan bir hastamızın yok.”

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

183 YOLCU BULUNUYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa ilişkin, “Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şunları söyledi: “18.30 sularında yolcu uçağı, kötü hava koşyulları nedeniyle piste tutunamıyor, 50-60 metre sürükleniyor ve 30 metrelik yükseklikten düşüyor. 175 yolcu 2 bebek, 6 mürettebatımız var. Civardaki hastanelere 120 yaralı taşıdık. ”

Pilotların kimlikleri belli oldu

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yaparken pistten çıkan uçağının pilotlarının isimleri belli oldu. Uçakta görevli kaptan pilotun M.Aslan, yardımcı pilotun ise F. Pondaag olduğu öğrenildi.

Son bilgilere göre pilotlar ağır yaralı olarak uçaktan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI’NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

BAŞHEKİMDEN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, “20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastaların sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, “Bir saatlik dilimde hastanemize 20 yaralı getirildi. Bunların 10 tanesi hafif düzeyde, diğer 10 tanesi orta düzeyde yaralı. Tetkikleri tamamlanmak üzere. Tetkikleri tamamlananlar müşahede odasına alındı. Kan grupları, kan sayımları, tomografileri çekildi. Tüm klinisyen arkadaşlarımız burada. Uzun bir gece olacak bizim için. Şu an için hayati tehlikesi olan yok ama travmada saatler içinde her şey değişebilir. O yüzden tetikteyiz” dedi.

Prof. Dr. Demirhan’ın açıklama yaptığı sırada bir yaralı daha ambulansla hastaneye getirildi. Getirilen hasta ile birlikte yaralı sayısı 21 oldu. Hastaneye önünde ise yaralıların yakınları beklemeye devam ediyor.