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  4. 31 Ağustos 2020 13:17

Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burdur'da, resim öğretmeni motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, orta refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan Pelin Çakır'ın motosikletine minibüsün çarptığı anlar görülüyor.

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Kaza, 24 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında Burdur-Tefenni Yolu üzerindeki yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı minibüs ile özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında başındaki kask parçalanan Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor. Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma, motosiklet ise yola savruluyor.

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