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Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephanelikleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar; 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Doçka makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, büyük telsiz, küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi" denildi.

 

Etiketler cephanelik pkk terör terörist tsk asker operasyon mehmetçik
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