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  4. Pes! Hırsız öyle bir şeyi çaldı ki, görüntüler olmasa inanmayacağız

Pes! Hırsız öyle bir şeyi çaldı ki, görüntüler olmasa inanmayacağız

Bursa'da şüpheli bir şahıs, sokakta elektrik direğine zincirle bağlı olan çöp kovasını çaldı. Bu anlar güvenlik kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi merkez Yıldırım ilçesindeki sokağa geldi. Şahıs, çöp kovasının direğe zincirle bağlı olduğunu fark etti. Bir süre uğraştıktan sonra zinciri koparttı. Şahıs çöp kovasını çalarak gözden kayboldu. Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Etiketler çöp kovası hırsız hırsızlık
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