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Pınar Gültekin cinayetinde o savcı istifa etti!

Önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısının ifadelerinde adı geçen savcı D.Y. istifa etti.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla’da öldürülmüştü. 16 Temmuz’da katledilen Gültekin’in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulunmuştu.

Katil zanlısı sorgusunda Pınar’ı öldürdüğünü itiraf etmiş ve cezaevinde el yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ek ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y. ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, suçunu itiraf eden zanlının ek ifadesinde adı geçen savcı için önce HSK harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bu sırada tayini çıkmasına rağmen izne ayrılan savcı D.Y., yeni görevine başlamadan HSK’ya dilekçe göndererek “ailevi sebepler” gerekçesiyle istifa etti.

 

Hürriyet

Etiketler pınar gültekin savcı istifa hsk soruşturma ek ifade
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