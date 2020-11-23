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  4. 23 Kasım 2020 17:56

PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubunun terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin hızlandığı bildirilerek, 

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada "Teslim olan örgüt mensuplarının 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi" denildi.

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