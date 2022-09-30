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PKK'ya gece operasyonu düzenlendi: 9 gözaltı

PKK'ya gece operasyonu düzenlendi: 9 gözaltı

Mersin'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı.

Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

 Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

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Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor. (AA-İHA)

Etiketler mersin pkk terör terörist özel harekat gözaltı
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